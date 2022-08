Rohstoffe (Nachmittag) - Ölpreise mit deutlichen Rückgängen

Die Rohölpreise sanken am Freitag am Nachmittag stark ab. Gegen 16.50 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 97,54 US-Dollar und damit um 1,77 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,24 Prozent auf 91,92 US-Dollar pro Barrel.

Die Goldpreise notierten im späten Handel etwas höher. Die Feinunze (31,10 Gramm) Gold wurde in London gegen 16.50 Uhr bei 1.793,50 Dollar gehandelt und damit um 0,26 Prozent über dem Vortageswert.

fpr/mik