Rohstoffe (Nachmittag) - Ölpreise nach OPEC+ Entscheidung höher

Die Ölpreise sind am Mittwochnachmittag moderat gestiegen. Gegen 16.30 Uhr lag ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent bei 100,5 US-Dollar, was einem Plus 0,81 von Prozent entspricht. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,56 Prozent auf 94,40 Dollar.

Impulse für den Späthandel liefert die am Nachmittag gefällte Entscheidung des Ölproduzentenverbundes OPEC+. Dieser beschloss, die Fördermengen im Herbst vorerst nur geringfügig erhöhen. Nach den größeren Steigerungen der vergangenen Monate werde das gemeinsame Tagesproduktionsziel im September um weitere 100.000 Barrel (zu je 159 Liter) ausgeweitet, teilte die von Saudi-Arabien und Russland dominierte Allianz nach einer Onlinesitzung mit.

In ihren vorangegangenen Monatssitzungen hatten die rund 20 Staaten des Kartells beschlossen, die starken Förderkürzungen, die während der Coronapandemie umgesetzt worden waren, schrittweise bis Ende August zurückzunehmen. Allerdings produzierte die OPEC+ zuletzt deutlich weniger als vereinbart. Im Juni lag das Defizit laut Internationaler Energie-Agentur bei rund 2,8 Millionen Barrel pro Tag.

Saudi-Arabien kam bei der jüngsten Entscheidung der OPEC+ eine heikle Rolle zu: Einerseits setzt Riad auf die Zusammenarbeit mit Moskau. Russland kann vor dem Hintergrund seines Krieges in der Ukraine seine Produktion nicht erhöhen und profitiert von den hohen Preisen. Andererseits ist der Golfstaat ein Verbündeter der Vereinigten Staaten. US-Präsident Joe Biden hatte dort unlängst eine Ausweitung der Produktion ins Spiel gebracht hat, um die Preise zu drücken.

Die OPEC+ sieht sich mit erheblichen Ungewissheiten konfrontiert. Fraglich ist vor allem, wie stark sich die erwartete Abschwächung der Weltwirtschaft auf die Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel auswirkt. Für Rohölpreise begann Anfang Juni ein Abwärtstrend, und auch die Spritpreise in Deutschland gehen seit Wochen zurück.

Die Feinunze (31,10 Gramm) Gold tendiert im Späthandel positiv. In London wurde die Feinunze bei 1.761,38 US-Dollar gehandelt, was einem Aufschlag von 0,26 Prozent entspricht. In Zürich stieg der Preis pro Feinunze um 0,25 Prozent auf 1.753,15 Dollar.

