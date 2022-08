Rohstoffe (Nachmittag) - Ölpreise nach Rohöldaten gestiegen

Die Ölpreise haben sich am Mittwochnachmittag nach Veröffentlichung der US-Rohölbeständen mit höheren Notierungen gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 16.50 Uhr 93,89 US-Dollar, was ein Plus von 1,38 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag ist. US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete mit 88,43 US-Dollar 1,61 Prozent mehr als am Dienstag.

Die Rohölbestände in den USA sind gegenüber der Vorwoche überraschend um 7,1 Millionen Barrel auf 425 Millionen Barrel zurückgegangen. Zuvor hatten Analysten mit einen Anstieg um 0,8 Millionen Barrel gerechnet.

Belastend wirkten zuletzt Berichte über Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen dem Iran, der EU und den USA über ein neues Atomabkommen. Dieses hat das Ziel, das iranische Atomprogramm einzuschränken. Im Gegenzug könnten die Erdölsanktionen fallen und somit das Angebot steigen.

Der Goldpreis tendierte am Mittwochnachmittag hingegen schwächer. Gegen 16.50 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.737,33 US-Dollar gehandelt und somit um 0,46 Prozent weniger als noch am Vortag. Die Experten der Commerzbank sehen den Fokus am Goldmarkt auf der US-Geldpolitik. So hatten Fed-Vertreter zuletzt immer wieder Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Vor diesem Hintergrund dürfte das am Abend anstehenden Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed viel Beachtung finden. Von diesem werden weitere Hinweise zu kommenden Zinsschritten durch die Fed erwartet.

spa/mik