Rohstoffe (Nachmittag) - Ölpreise notieren im Späthandel höher

Die Ölpreise haben am Montagnachmittag weiter zugelegt. Gegen 17 Uhr lag ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent bei 94,58 US-Dollar mit einem Preisanstieg von 0,71 Prozent. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,51 Prozent auf 88,48 Dollar.

Nach Veröffentlichung der überraschend robusten US-Arbeitsmarktdaten am Freitag war der Brent-Preis auf ein Tagestief von 92,75 US-Dollar gefallen, kurz darauf zog er jedoch wieder deutlich an. Im Juli stieg die Anzahl der Beschäftigten in den USA um 528.000 deutlich stärker als erwartet. Auch das Lohnwachstum hat sich weiter beschleunigt, während Analysten eine Abschwächung erwartet hatten.

Schon seit Wochen hatten trübe Konjunkturaussichten auf den Ölpreisen gelastet, da mit einer schwachen Konjunktur meist eine fallende Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel einhergeht. Nachdem die US-Wirtschaft im ersten Halbjahr rechnerisch geschrumpft war, scheinen die aktuellen Daten jedoch gegen eine "echte" Rezession zu sprechen: Der Arbeitsmarktbericht sei sehr stark ausgefallen und spreche für weitere deutliche Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed, bemerkte Experte Pearce von Capital Economics. Die Volkswirte der Commerzbank sprachen von einem "superstarken" US-Arbeitsmarkt.

Die Goldpreise notierten im späten Handel höher. Die Feinunze (31,10 Gramm) Gold wurde in London gegen 17 Uhr bei 1.789,35 Dollar gehandelt und damit um 0,84 Prozent höher.

fpr/spo