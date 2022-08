Rohstoffe (Nachmittag) - Ölpreise notieren tiefer

Die Rohölpreise haben sich am Donnerstagnachmittag mit tieferen Notierungen gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent stand gegen 16.50 Uhr 0,56 Prozent tiefer bei 101,23 US-Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 0,88 Prozent auf 94,55 US-Dollar.

Im Verlauf hatte Brent bei 102,4 US-Dollar noch ein Hoch seit Beginn des Monats erreicht. Am Markt wurden auf Aussagen des saudi-arabischen Energieministers verwiesen, der zuletzt eine mögliche Drosselung der Fördermenge durch den Ölverbund OPEC+ angedeutet hatte und damit seit einigen Tagen für Auftrieb bei den Ölpreisen sorgte. Zudem hatten am Vortag die offiziellen Rohöllagerdaten aus den USA stützend gewirkt, so sind die US-Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche überraschend stark gefallen.

Weitere Impulse könnten in den kommenden Tagen durch die fortschreitenden Verhandlungen des Atomabkommen mit dem Iran kommen. Der Iran hatte am Mittwoch eine Antwort der US-Regierung auf den Kompromissvorschlag der EU für den Abkommenstext erhalten. Teheran wolle die Antwort der USA nun genauestens überprüfen und dann umgehend der EU seine Entscheidung bekanntgeben, sagte Irans Außenamtssprecher Nasser Kanaani laut Medienberichten am Donnerstag.

Der Goldpreis gab am Donnerstagnachmittag seine Verlaufsgewinne teilweise ab und notierte zuletzt moderat im Plus. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London bei 1.756,45 US-Dollar gehandelt, was einem Aufschlag von 0,32 Prozent entspricht.

spa/ste