Rohstoffe (Nachmittag) - Ölpreise weiten Vortagesverluste aus

Die Ölpreise haben am Mittwoch im Späthandel erneut deutlich nachgegeben. Ein Fass (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 16.35 Uhr 96,77 Dollar und damit 2,9 Prozent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,6 Prozent auf 90,62 Dollar.

Bereits am Vortag hatten die Ölpreise deutlich nachgegeben. Konjunktursorgen lasten unverändert auf an den Ölpreisen. Die Erwartung weiter deutlich steigender Leitzinsen in wichtigen Volkswirtschaften dämpft die Aussichten für die Wirtschaftsentwicklung und damit auch für die Ölnachfrage.

Im August stiegen die Verbraucherpreise im Euroraum zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent. Das ist die höchste Rate seit der Einführung des Euro als Buchgeld. Mittlerweile wird in der Eurozone im September eine Leitzinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte nicht mehr ausgeschlossen.

Zur Wochenmitte wurden zudem die offiziellen US-Öllagerdaten publiziert. In der vergangenen Woche sind in den USA die Rohöllagerbestände unerwartet deutlich um 3,3 Mio. Barrel gesunken. Experten hatten im Vorfeld nur ein Minus von 1,0 Mio. Barrel erwartet. Diese Lagerentwicklung könnte als Hinweis auf eine anziehende Ölnachfrage gedeutet werden, konnte die Ölpreise aber nicht sichtbar unterstützen.

Der Preis für Gold hat sich in London nur wenig verändert gezeigt. Gegen 17 Uhr kostete dort die Feinunze (31,10 Gramm) 1.721,0 US-Dollar, das entspricht einem kleinen Minus von 0,1 Prozent.

ste/mik