Rohstoffe (Nachmittag) - Ölpreise ziehen deutlich an

Die Ölpreise haben sich am Donnerstagnachmittag stark verteuert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 17.00 Uhr 95,87 US-Dollar, was ein Plus von 2,63 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch ist. US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete mit 90,14 US-Dollar 2,47 Prozent mehr als am Vortag. Der deutliche Rückgang der Rohölbestände in den USA dürfte den Ölpreis nach oben treiben.

Der Goldpreis tendierte am Donnerstagnachmittag hingegen deutlich schwächer. Gegen 17.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.763,41 US-Dollar gehandelt und somit um 1,57 Prozent weniger als noch am Vortag.

fpr/spo