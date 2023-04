Rohstoffe (Vormittag) - Brent bei 80,79 US-Dollar stabilisiert

Die Ölnotierung haben sich am Freitagvormittag nach den deutlichen Kursverlusten der vergangenen Tage stabil gezeigt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent betrug gegen 10.50 Uhr 80,79 Dollar - ein Aufschlag von 0,1 Prozent zum Vorabend. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 77,33 Dollar.

Auf Wochensicht steuern die Ölpreise jedoch auf klare Kursverluste zu. So hat ein der Brent-Preis im Wochenverlauf nach aktuellem Stand um über fünf Dollar nachgegeben. Ausschlaggebend sind überwiegend schwache Wirtschaftsdaten aus den USA, die neue Konjunktursorgen hervorgerufen haben. Diese wiegen so schwer, dass die Rohölpreise nach einem deutlichen Anstieg in Folge einer überraschenden Produktionskürzung durch große Förderländer wieder gesunken sind. Die USA zählen im Ölsektor zu den größten Produktions- und Verbrauchsländer der Welt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 84,41 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Für Donnerstag wurden noch keine Preisdaten veröffentlicht. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab dagegen am Vormittag nach. Die Feinunze (31,10 Gramm) wechselte in London zuletzt für 1.985,17 Dollar den Besitzer, das entspricht einem Abschlag von einem Prozent.

spa/sto