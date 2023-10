Rohstoffe (Vormittag) - Brent bei 86,59 US-Dollar

Nach kräftigen Aufschlägen zu Wochenbeginn und Abschlägen zur Wochenmitte haben die Erdölpreise am Donnerstagvormittag erneut zugelegt. Gegen 11.05 Uhr lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bei 86,59 US-Dollar und damit 1,31 Prozent höher. Die US-Sorte West Texas verteuerte sich um 1,10 Prozent auf 84 Dollar.

Im Fokus am Ölmarkt liegt weiterhin der Konflikt zwischen der islamistischen Hamas und Israel. Dem Iran kommt in dem Konflikt eine Schlüsselrolle zu, weil das Land als Unterstützer der Hamas gilt. Das ölreiche Land liegt zudem direkt an der wichtigen Meeresenge von Hormus, durch die ein erheblicher Teil der Öltransporte aus dem Nahen Osten verläuft. Eine Blockade der Seestraße würde die Rohölversorgung empfindlich treffen.

Im Auge behalten Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer am Donnerstag auch neue Lagerdaten aus den USA. Die knappen Rohölvorräte sind ein Grund, warum die Erdölpreise schon vor dem Konflikt zwischen Hamas und Israel deutlich gestiegen waren. Die wöchentlichen Zahlen erscheinen wegen eines Feiertags zu Wochenbeginn einen Tag später als üblich.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 89,89 Dollar festgelegt, nach 90,80 Dollar am Dienstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis ist am Donnerstagvormittag ebenfalls leicht gestiegen. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 1.880,01 US-Dollar gehandelt. Das entspricht einem Plus von 0,28 Prozent.

