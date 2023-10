Rohstoffe (Vormittag) - Brent bei 87,68 US-Dollar

Nach kräftigen Aufschlägen zu Wochenbeginn haben sich die Erdölpreise am Mittwochvormittag stabilisiert. Gegen 10.50 Uhr lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bei 87,68 US-Dollar und damit geringe 0,08 Prozent höher. Die US-Sorte West Texas ging um magere 0,02 Prozent auf 85,91 Dollar zurück.

Am Montag hatte der schwere Angriff der Hamas auf Israel für große Unsicherheit an den Finanzmärkten gesorgt. Eine Sorge gilt der Möglichkeit, dass sich der Konflikt im ölreichen Nahen Osten ausweiten könnte. Eine Schlüsselrolle kommt dem Iran zu, der als Unterstützer der islamistischen Hamas gilt. Das Land liegt direkt an der wichtigen Meeresenge von Hormus, durch die ein erheblicher Teil der Öltransporte aus der Region verläuft.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 90,78 Dollar festgelegt, nach 89,99 Dollar am Montag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis ist am Mittwochvormittag gestiegen. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 1.869,12 US-Dollar gehandelt. Das entspricht einem Plus von 0,51 Prozent.

