Rohstoffe (Vormittag) - Brent bei 92,38 US-Dollar

Die Ölpreise sind am Montagvormittag leicht zurückgegangen. Gegen 11.00 Uhr lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bei 92,38 US-Dollar, das entspricht einem geringen Minus von 0,05 Prozent. Die US-Sorte West Texas Intermediate verlor 0,11 Prozent auf 90,97 Dollar.

In den vergangenen drei Monaten haben die Ölpreise kräftig um etwa 20 Dollar zugelegt. Wichtigster Grund ist das knappe Angebot großer Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland. Hinzu kommen geringe Rohölvorräte, vor allem in den USA. Die Nachfrage ist robust, weil die Vereinigten Staaten bisher nicht in die vielfach befürchtete Rezession gefallen sind und die angeschlagene Wirtschaft Chinas sich etwas stabilisiert hat.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 96,35 Dollar festgelegt, nach 97,48 Dollar am Donnerstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis hat sich am Montagvormittag nach unten bewegt. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London um 1.841,03 US-Dollar gehandelt. Das entspricht einem Rückgang um 0,40 Prozent.

mha/mik