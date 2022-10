Rohstoffe (Vormittag) - Brent etwas leichter bei 88,2 Dollar/Fass

Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Der Preis für die Nordseesorte Brent lag gegen 11.50 Uhr bei 88,11 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) und damit um 0,7 Prozent unter dem Vortagesschlusskurs. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich hingegen um 0,5 Prozent auf 82,15 Dollar.

Mit Spannung erwartet wird am Ölmarkt die in der kommenden Woche anstehenden Entscheidung der OPEC+ zu ihren Fördermengen. "Die OPEC+ dürfte ihre Förderung trotz Forderungen einiger Mitglieder nach einer starken Drosselung nur geringfügig verringern", schreiben die Analysten der Commerzbank. Dies dürfte den Abwärtstrend der Ölpreise nach ihrer Einschätzung zwar verringern, aber nicht stoppen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 92,76 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Mittwoch war der Preis bei 90,27 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat sich am Donnerstagvormittag gut behauptet gezeigt. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.670,18 Dollar, was einem Aufschlag von 0,3 Prozent zum Vortag entspricht. Die Goldpreise waren zuletzt in Dollar gerechnet auf ein Zweijahrestief gefallen.

Die Korrektur dürfte zwar auch rechnerisch durch die Dollar-Stärke bedingt sein, dennoch ziehen sich spekulative Anleger weiter aus Gold zurück und wetten auf weitere Preisrückgänge, so die Commerzbank-Analysten.

