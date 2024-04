Rohstoffe (Vormittag) - Brent fällt weiter auf 86,92 US-Dollar

Die Ölpreise sind am Donnerstag weiter zurückgegangen und notieren so tief wie zuletzt zu Monatsbeginn. Gegen 11 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 86,92 US-Dollar - das waren um 0,6 Prozent weniger als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,4 Prozent auf 82,46 Dollar.

Zur Wochenmitte waren die Ölpreise wegen Nachfragesorgen noch deutlicher gefallen. Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee hatte sich am Mittwoch etwa um zwei Dollar je Barrel verbilligt. Ursache war ein unerwartet starker Anstieg der Ölreserven in den USA.

In der größten Volkswirtschaft der Welt legten die Lagerbestände an Rohöl laut dem US-Energieministerium in der vergangenen Woche um 2,7 Mio. auf 460 Mio. Barrel zu. Dies ist der höchste Stand seit vergangenen Juni. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg um 1,6 Mio. Barrel gerechnet. Zudem verharrte die amerikanische Ölförderung auf einem hohen Niveau.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 89,64 Dollar festgelegt, nach 90,18 Dollar am Dienstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis erholte sich inzwischen wieder etwas von seinem Rücksetzer vom Mittwochabend. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 2.380,23 US-Dollar gehandelt und lag damit um 0,8 Prozent über dem Vortagesschluss. Marktbeobachter verwiesen auf die Unsicherheit im Nahen Osten, weswegen Gold als sicherer Hafen gefragt sei.

spa/ste