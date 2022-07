Rohstoffe (Vormittag) - Brent mit Abschlag, WTI legt zu

Die Ölpreise haben am Freitag mit unterschiedlicher Tendenz notiert. Um 11.05 Uhr lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent bei 103,71 US-Dollar. Damit fiel er im Vortagesvergleich um satte 3,62 Prozent. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) hingegen verteuerte sich um 0,87 Prozent auf 98,25 Dollar.

Die unsichere Gas-Versorgung in Europa sorgt weiterhin für hohe Gaspreise und somit auch für höhere Ölpreise. Am Vorabend hatten die Erdölpreise zudem von einem deutlich schwächeren US-Dollar profitiert, der die Nachfrage nach Rohöl wechselkursbedingt steigen ließ.

Zusätzlich stützten zuletzt Angebotssorgen im Vorfeld des Treffens der OPEC+ in der kommenden Woche. Viele Länder der Allianz würden nämlich bereits am Kapazitätslimit produzieren, so Analyst Carsten Fritsch von der Commerzbank.

Fritsch hält eine Anhebung der Produktionsziele jedoch für möglich, was es Ländern mit zusätzlichem Produktionspotenzial wie Saudi Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten ermöglichen würde die Produktion auszuweiten, ohne einen Vertragsbruch zu begehen. Dies könnte den Brent-Ölpreis folglich unter Druck setzen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 110,84 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Mittwoch war der Preis bei 108,11 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Gold verteuerte sich zuletzt, unterstützt durch den schwächeren US-Dollar. In London wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 11.05 bei 1.763,83 US-Dollar gehandelt, was einem Aufschlag von 0,51 Prozent entspricht.

spa/mik