Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis 1,7 Prozent tiefer

Die Ölpreise haben sich am Freitagvormittag mit tieferen Notierungen gezeigt. Der Preis für die Nordseesorte Brent lag kurz nach 11.10 Uhr bei 88,78 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) und damit 1,7 Prozent unter dem Schlusskurs vom Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) ermäßigte sich um 2,1 Prozent auf 81,74 Dollar pro Barrel.

In dieser Woche war der Brent-Preis immer wieder unter die Marke von 90 US-Dollar gefallen. "Die hohen Konjunkturrisiken in einem ohnehin gut versorgten Ölmarkt halten die Preise in Schach", erklärt die Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Zwar bremsen die Ausfälle bei der nigerianischen Produktion. "Allerdings ändern diese Ausfälle nichts an der guten Versorgungslage des Marktes", so Nguyen weiter.

Die Folgen des Ukraine-Kriegs und die deutlichen Zinsanhebungen vieler Notenbanken lasten auf der konjunkturellen Entwicklung und damit auf der Nachfrage nach Rohöl und Ölprodukten wie Benzin oder Diesel.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 95,51 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Mittwoch war der Preis bei 96,31 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis gab am Vormittag ebenfalls nach. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.662,08 Dollar, was einem Abschlag von 0,6 Prozent zum Vortag entspricht.

spa/kat