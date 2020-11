Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis am Vormittag etwas tiefer

Die Ölpreise sind am Freitag weiter gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.30 Uhr 43,19 US-Dollar. Das waren 0,78 Prozent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel geringfügig um 0,06 Prozent auf 40,68 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf die wieder wachsenden Corona-Sorgen. An den Finanzmärkten rückte die Hoffnung auf einen wirksamen Corona-Impfstoff kurz vor dem Wochenende etwas in den Hintergrund und der starke Anstieg der Neuinfektionen wieder stärker in den Vordergrund. Zudem war am Markt bekannt geworden, dass die Ölreserven in den USA in der vergangenen Woche überraschend zugelegt hatten.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag gesunken. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Freitag mitteilte, wurde der Preis mit 42.97 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Mittwoch hatte ein Barrel noch 43,42 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis legte am Freitagvormittag moderat zu. Gegen 10.30 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.877,70 Dollar (nach 1.875,66 Dollar am Donnerstag) gehandelt. Das Anlegerinteresse hat in dieser Woche spürbar nachgelassen, kommentierten die Commerzbank-Experten. So verzeichneten die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs gestern einen Abfluss von 15,7 Tonnen. Selbst wenn dies möglicherweise auch auf Nachmeldungen zurückzuführen ist, war das der stärkste gemeldete Tagesabfluss seit März.

