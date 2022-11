Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis am Vormittag gestiegen

Die Ölpreise haben am Montagvormittag nach schwächerem Start ins Plus gedreht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.30 Uhr 98,28 US-Dollar. Das waren um 1,5 Prozent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,7 Prozent auf 92,20 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf die europäischen Aktienmärkte, die sich nach schwächerem Start ebenfalls auf positives Terrain vorarbeiten konnten. Die Anleger positionieren sich abwartend vor wichtigen Ereignissen im Wochenverlauf, darunter die Zwischenwahlen in den USA und die US-Verbraucherpreise.

Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im November stärker als erwartet aufgehellt, wurde am Vormittag bekannt. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindikator steigt im Vergleich zum Vormonat um 7,4 Punkte auf minus 30,9 Zähler. Sowohl die Konjunkturerwartungen als auch die Lagebewertung hellten sich auf.

Nachdem sich Spekulationen an den Märkten auf eine Lockerung der harten Coronapolitik in China nicht bewahrheitet haben, sind die Ölpreise im Frühhandel unter Druck geraten. Die harte Coronapolitik belastet die konjunkturelle Entwicklung in China und dämpft die Nachfrage. So sind die chinesischen Exporte im Oktober unerwartet gesunken.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 96,15 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Donnerstag war der Preis bei 93,51 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Auch der Goldpreis zeigte sich zu Wochenbeginn mit einem Kursplus. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London zuletzt mit 1.678,33 Dollar gehandelt, und damit um 0,3 Prozent höher als zuletzt.

ger/mik