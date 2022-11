Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis am Vormittag tiefer

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag nachgelassen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr 97,28 US-Dollar und damit 0,60 Prozent weniger als am Vortag. Am Montag war der Brent-Preis noch vorübergehend auf 99,5 US-Dollar und somit auf ein Hoch seit Ende August gestiegen. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 0,97 Prozent auf 90,98 Dollar pro Barrel nach.

Die Preisentwicklung am Rohölmarkt bleibt schwankungsanfällig. Für Verunsicherung sorgt seit einiger Zeit die harte Coronapolitik der chinesischen Führung. Spekulationen auf eine etwas lockerere Linie hatten sich zuletzt nicht bewahrheitet, was dem Ölmarkt einen Dämpfer versetzte. Die ohnehin schwache Weltkonjunktur lastet seit längerem auf den Preisen.

Für tendenziellen Auftrieb sorgt dagegen die Angebotspolitik des Ölverbunds OPEC+. Seit Monatsbeginn haben die rund 20 Förderländer ihre Produktion verringert. Sie reagieren damit auf die teils deutlichen Preisabschläge in den vergangenen Monaten, die Folge der allgemeinen Konjunkturschwäche sind.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 97,32 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Freitag war der Preis bei 96,15 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis ist am Vormittag ebenfalls leicht gesunken. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.671,10 Dollar und lag damit 0,16 Prozent unter dem Preis vom Montag.

