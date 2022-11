Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis auf 88,08 US-Dollar gestiegen

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag leichte Zuwächse verzeichnet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete kurz nach 11.00 Uhr 88,08 US-Dollar und damit rund 0,4 Prozent mehr als noch am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,3 Prozent auf 80,54 Dollar.

Am Montagnachmittag hatte ein Pressebericht am Ölmarkt für große Aufregung und kräftige Preisschwankungen gesorgt. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, Saudi-Arabien diskutiere mit anderen OPEC-Staaten über eine Förderanhebung. Daraufhin gaben die Erdölpreise stark nach. Als Saudi-Arabien den Bericht wenige Stunden später dementierte, legten die Ölpreise wieder auf ihr Ausgangsniveau zu.

Marktbeobachter der Unicredit halten einen derartigen Schritt durch die OPEC für unwahrscheinlich, denn erstens würde ein Anstieg neuer Covid-Fälle in China die Zentralregierung dazu veranlassen, strenge Beschränkungen einzuführen, die sich auf die chinesische Ölnachfrage auswirken könnten. Zudem sei das Ziel der im Oktober angekündigten Förderkürzungen gewesen, eine Untergrenze für die Brent-Preise von 90 Dollar festzulegen. "Da der globale Referenzpreis deutlich unter diesem Niveau notiert, läuft das Kartell Gefahr, eine Preisspirale nach unten in Gang zu setzen", so die Unicredit-Analysten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 84,18 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Freitag war der Preis bei 87,18 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat am Dienstagvormittag ebenfalls höher notiert. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.747,52 Dollar und damit 0,5 Prozent mehr als zum Vortagesschluss.

