Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis bei 73,13 US-Dollar

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag höher notiert, nachdem sie zuletzt stark gesunken waren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.20 Uhr 73,13 US-Dollar und somit um 2,35 Prozent höher als noch am Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 2,33 Prozent auf 69,15 Dollar das Fass.

In den vergangenen Wochen sind die Erdölpreise deutlich gefallen. Belastung kommt vor allem von den trüben Konjunkturaussichten. In den USA wird im laufenden Jahr mit einer Rezession gerechnet, die auch die Nachfrage nach Rohöl, Benzin und Diesel beeinträchtigen würde. Ein Grund für den Pessimismus sind die kräftigen Zinsanhebungen, mit denen sich die Notenbanken gegen die hohe Inflation stemmen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 73,75 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Dienstag kostete ein Barrel noch 78,55 US-Dollar. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis notierte in London zuletzt mit Verlusten bei 2.034,36 Dollar die Feinunze (31,10 Gramm). Das entsprach einem Minus von 0,86 Prozent. In der Nacht zum Donnerstag zog der Preis für eine Feinunze an der Börse in London zeitweise bis auf 2.062,99 US-Dollar an. Das waren um 40 Dollar mehr als am Vortag und der höchste Preis seit März 2022.

