Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis bei 78,53 US-Dollar

Die Ölpreise haben zu Beginn der neuen Woche nachgegeben. Am Montagvormittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 78,53 US-Dollar, was einer Veränderung von minus 0,93 Prozent entspricht. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,01 Prozent auf 74,06 Dollar.

Nach deutlichen Preisaufschlägen in den vergangenen Wochen haben die Erdölpreise zuletzt schwächer tendiert. Am Montag sorgten Wachstumszahlen aus China für Ernüchterung. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist im zweiten Quartal schwächer gewachsen als erwartet. Schon seit einiger Zeit belastet das magere Wachstum der Volksrepublik die Stimmung an den Rohstoffmärkten.

Für Unterstützung sorgt dagegen der schwächere US-Dollar. Hintergrund sind rückläufige Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed wegen fallender Inflationsraten in den Vereinigten Staaten. Wechselkurseffekte spielen am Ölmarkt eine wichtige Rolle, weil der Rohstoff überwiegend in der US-Währung gehandelt wird. Fällt der Dollarkurs, hat das häufig eine steigende Nachfrage aus anderen Währungsräumen zur Folge.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Montag mit 82,06 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Freitag hatte ein Barrel noch 81,53 US-Dollar gekostet. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis startete leicht gestärkt in die neue Woche. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London mit einem Aufschlag von 0,12 Prozent bei 1.955,65 Dollar gehandelt.

fpr/kve