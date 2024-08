Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis bei 79,85 US-Dollar

Die Ölpreise sind am Mittwochvormittag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete 79,85 US-Dollar. Das waren 1,22 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,34 Dollar auf 76,06 Dollar.

Beobachter verwiesen auf die Gefahr einer erneuten Eskalation der Lage im Nahen Osten. In der Region wird etwa ein Drittel des weltweiten Angebots an Rohöl produziert. Hintergrund der jüngsten Sorgen ist die Nachricht, dass der Auslandschef der islamistischen Hamas, Ismail Hanija, nach Angaben der Terrororganisation bei einem israelischen Angriff in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet wurde. Von israelischer Seite gab es dazu zunächst keine Mitteilung.

Die Nachricht von Hanijas Tötung folgte nur wenige Stunden nach einem israelischen Luftangriff auf einen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut. Dabei wurde nach Angaben der israelischen Armee Fuad Schukr getötet, ein ranghoher Kommandant der Schiitenmiliz Hisbollah. Die Hisbollah ist mit der Hamas in Gaza verbündet.

Die Tötung Hanijas mache die Hoffnung auf einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas im Gazakrieg offensichtlich zunichte, sagte Priyanka Sachdeva, leitende Marktanalystin beim Maklerunternehmen Phillip Nova. Da es in Teheran geschah, sei es plausibel, dass es einen größeren Konflikt auslösen könne und dass sich andere Länder daran beteiligen könnten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Dienstag mit 79,58 Dollar festgelegt, nach 80,66 Dollar am Montag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Für den Preis von Gold ging es ebenso nach oben. Die Feinunze (31,10 Gramm) steigerte sich in London um 0,31 Prozent auf 2.418,42 US-Dollar.

sto/ste