Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis bei 82,41 US-Dollar

Die Ölmärkte haben sich am Dienstagvormittag mit leichten Zugewinnen präsentiert. Gegen 11.25 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 82,41 US-Dollar und stieg somit um 0,11 Prozent. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich minimal um 0,03 Prozent auf 78,61 Dollar.

Zuletzt haben sich die Impulse am Rohölmarkt in Grenzen gehalten. Tendenzielle Belastung kommt von anhaltenden Konjunktursorgen. Vor allem für die USA gibt es seit einiger Zeit Befürchtungen, die weltgrößte Volkswirtschaft könnte in absehbarer Zeit in eine Rezession fallen. Unterstützt werden die Erdölpreise dagegen durch jüngste Produktionskürzungen seitens großer Ölförderländer wie Saudi-Arabien.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Montag mit 82,30 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Freitag kostete ein Barrel noch 81,86 US-Dollar. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis fiel am Dienstagvormittag leicht. Die Feinunze (31,10 Gramm) kostete in London zuletzt 1.990,27 Dollar - das bedeutet ein Minus von 0,23 Prozent.

kve/sto