Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis bei 84,33 US-Dollar

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr 84,33 Dollar und damit 1,61 Prozent weniger als am Vortag. Ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 1,93 Prozent auf 80,77 Dollar.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus China belasteten die Ölpreise nicht. Nach bereits starken Rückgängen in den Vormonaten sanken die Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im Juli im Jahresvergleich um 14,5 Prozent, wie die Zollbehörde mitteilte. Die Importe brachen demnach um 12,4 Prozent ein. Beide Werte fielen schlechter aus als von Analysten erwartet.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern warten die Anleger am Ölmarkt auf die Monatsberichte der Internationalen Energieagentur (IEA) und der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC), die beide im weiteren Verlauf der Woche auf dem Programm stehen. Dabei stehen vor allem Prognosen zur künftigen Entwicklung der Nachfrage nach Rohöl im Mittelpunkt des Interesses.

Zudem werden am Abend vom Interessenverband American Petroleum Institute (API) Einblicke in die Entwicklung der US-Ölreserven erwartet. Zuletzt waren die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl ungewöhnlich stark gesunken.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Montag mit 88,25 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Freitag hatte ein Barrel noch 87,98 US-Dollar gekostet. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Dienstag ebenfalls mit leichten Verlusten. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London mit einem Minus von 0,19 Prozent bei 1.933,06 Dollar gehandelt.

kve/sto