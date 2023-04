Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis bei 84,40 Dollar

Die Ölpreise haben am Donnerstag nach den deutlichen Kursanstiegen zum Wochenauftakt nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel gegen 11.10 Uhr um 0,52 Prozent auf 84,40 Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate WTI kostet zuletzt 79,94 Dollar, ein Rückgang von 0,66 Prozent.

Marktbeobachterinnen und Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung am Ölmarkt, die am Vortag einsetzte und sich nun fortsetzte. In der ersten Wochenhälfte waren die Notierungen für Rohöl noch deutlich gestiegen, und auch auf Wochensicht ging es mit den Ölpreisen stark nach oben. Seit Montag hat sich Rohöl aus der Nordsee um mehr als vier Dollar je Barrel verteuert. Hintergrund ist eine überraschende Drosselung der Fördermenge durch Staaten des Ölverbunds Opec+, die am Wochenende angekündigt wurde.

Mittlerweile konnten die Ölpreise die dritte Woche in Folge zulegen. Zuletzt wurden sie auch durch die Entwicklung der Ölreserven in den USA gestützt. Am Mittwoch hatte die US-Regierung gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 3,7 Millionen auf 470,0 Millionen Barrel gesunken waren.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 85,49 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Dienstag war der Preis bei 85,5 Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis blieb am Donnerstag bisher relativ unbewegt. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 2.019,26 Dollar, ein leichtes Minus von 0,05 Prozent.

