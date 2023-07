Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis bei 84,40 US-Dollar

Die Ölpreise haben am Montagvormittag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.10 Uhr 84,40 US-Dollar, was einem Plus von 0,26 Prozent entspricht. Ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,33 Prozent auf 80,50 Dollar.

Die Erdölpreise haben im Juli kräftig um etwa zehn Dollar zugelegt. Hatten sie lange eine negative Jahresbilanz aufgewiesen, liegen sie nun im Vergleich zum Jahresanfang höher. Auf der Nachfrageseite treibt die Aussicht auf mögliches Ende der Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed. Überwiegend robuste Konjunkturdaten aus der weltgrößten Volkswirtschaft haben die Stimmung am Rohölmarkt zusätzlich verbessert.

Auf der Angebotsseite haben große Förderstaaten wie Saudi-Arabien und Russland ihre Produktion deutlich eingeschränkt. Hintergrund sind fallende Erdölpreise gewesen. Obwohl sich die Lage auf dem Markt aus Sicht der Produzenten gebessert haben dürfte, machen sie bisher keine Anstalten, ihre Förderung wieder auszuweiten. Experten rechnen für die zweite Jahreshälfte mit einem unterversorgten Ölmarkt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Freitag mit 85,37 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Donnerstag hatte ein Barrel noch 84,88 US-Dollar gekostet. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Montag mit leichten Abschlägen. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London mit einem Minus von 0,22 Prozent bei 1.953,57 Dollar gehandelt.

