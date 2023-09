Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis bei 85,20 US-Dollar

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag leicht zugelegt. Das Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.15 Uhr 0,40 Prozent mehr bei 85,20 US-Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,28 Prozent auf 81,56 Dollar das Barrel.

Auftrieb erhielten die Erdölpreise von Lagerdaten aus den USA. Das American Petroleum Institute (API) meldete am Dienstagabend einen kräftigen Rückgang der landesweiten Ölvorräte. Am Mittwochnachmittag gibt die Regierung ihre wöchentlichen Bestandszahlen bekannt. Die Daten führen am Rohölmarkt häufig zu Preisausschlägen.

Für Auftrieb sorgt auch, dass sich die chinesische Regierung zunehmend gegen die heimische Konjunkturschwäche stemmt. Zurzeit werden quasi im Tagesrhythmus neue Hilfen verkündet. China zählt mit den USA zu den weltgrößten Ölverbrauchsländern.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Dienstag mit 87,09 Dollar festgelegt, nach 87,10 Dollar am Montag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis hat sich am Mittwochvormittag kaum bewegt. Die Feinunze (31,10 Gramm) notierte zuletzt in London mit 1.936,05 US-Dollar minimale 0,01 Prozent im Minus.

