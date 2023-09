Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis bei 85,41 US-Dollar etwas höher

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag leicht zugelegt. Das Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.10 Uhr 0,25 Prozent mehr bei 85,41 US-Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,29 Prozent auf 81,57 Dollar das Barrel.

Die Erdölpreise haben sich bereits in den vergangenen Tagen von vorherigen Verlusten erholt. Für Unterstützung sorgen Bemühungen der politischen Führung Chinas, die fragile Konjunktur der Volksrepublik zu stützen. Hinzu kommen rückläufige Rohölbestände in den USA, die sich nach Zahlen vom Mittwoch auf dem tiefsten Stand seit Ende 2022 befinden.

Auf der Angebotsseite sorgt die straffe Versorgungspolitik großer Anbieter für tendenziellen Preisauftrieb. Saudi-Arabien und Russland, die gemeinsam den Ölverbund OPEC+ anführen, halten ihr Angebot seit einiger Zeit knapp. Damit sollen aus ihrer Sicht zu niedrige Erdölpreise verhindert werden, die aufgrund der angeschlagenen Weltkonjunktur drohen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 87,10 Dollar festgelegt, nach 87,09 Dollar am Dienstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis hat sich am Donnerstagvormittag kaum bewegt. Die Feinunze (31,10 Gramm) notierte zuletzt in London mit 1.944,51 US-Dollar minimale 0,02 Prozent im Plus.

mha/ste