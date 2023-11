Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis bei 86,81 Dollar

Die Rohölpreise haben sich am Freitagvormittag mit leichten Rückgängen gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.45 Uhr 86,81 US-Dollar und damit 0,13 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um magere 0,06 Prozent auf 82,44 Dollar.

Die Ölpreise hatten am Donnerstag nach drei Verlusttagen in Folge von der insgesamt freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten profitiert. Die US-Notenbank hatte Hoffnungen geschürt, dass im Kampf gegen die Inflation das Zinshoch eventuell schon erreicht ist. Damit verbunden ist die Aussicht, dass die Weltwirtschaft wohl nicht durch eine zu straffe Geldpolitik in den USA ausgebremst wird.

Vivek Dhar, Analyst bei der Commonwealth Bank of Australia, ergänzte: "Die Tatsache, dass Israels Bodeninvasion im Gazastreifen begonnen hat, ohne den Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas auszuweiten, hat die Hoffnung geweckt, dass Unterbrechungen der Ölversorgung und des Handels vermieden werden können."

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 89,04 Dollar festgelegt, nach 88,56 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Freitag leicht höher. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 1.989,42 US-Dollar gehandelt. Das entspricht einem Plus von 0,23 Prozent.

