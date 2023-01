Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis bei 88,32 Dollar

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete kurz nach 11.00 Uhr 88,32 US-Dollar und damit um ein Prozent mehr als am Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 82,06 Dollar.

Die zu Ende gehende Woche verlief am Rohölmarkt unspektakulär. Etwas Auftrieb erhielten die Preise am Donnerstag von soliden Wachstumsdaten aus den USA. Allerdings warnen viele Konjunkturexperten vor Rezessionsgefahren in der größten Volkswirtschaft der Welt. Ein wichtiger Grund sind die erheblichen Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed gegen die hohe Inflation.

Hoffnungen liegen am Ölmarkt in dem weniger strengen Coronakurs in China. Nach der Abkehr von den äußerst strikten Pandemievorkehrungen wird auf eine konjunkturelle Belebung mit steigendem Energieverbrauch gesetzt. Das unterstützt die Erdölpreise.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Donnerstag mit 84,47 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Mittwoch war der Preis noch bei 84,59 US-Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Preis von Gold zeigte sich unterdessen etwas tiefer. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London für 1.925,40 Dollar gehandelt und somit um 0,3 Prozent weniger als noch am Vortag.

spa