Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis bei 90.80 Dollar

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag schwächer tendiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11 Uhr 90,80 US-Dollar, was 0,68 Prozent weniger waren als am Vorabend. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 0,81 Prozent auf 84,14 Dollar.

Nach zum Teil starken Preisrückgängen seit Beginn des Monats haben sich die Notierungen am Ölmarkt in den vergangenen Handelstagen in einer vergleichsweise engen Handelsspanne gehalten. Nach Einschätzung von Experten werden die Ölpreise durch die Sorge um eine Konjunkturschwäche in China belastet, was derzeit eine Preiserholung bremse.

Die Finanzmärkte hatten zuletzt eher enttäuscht auf die neue Führungsmannschaft der Kommunistischen Partei in China reagiert. Parteichef Xi Jinping, der am Sonntag seine dritte Amtszeit antrat, versammelte im mächtigen Ständigen Ausschuss ausschließlich enge Gefolgsleute um sich. Marktreformer sind nicht mehr vertreten.

Die Experten der Commerzbank erwarten unterdessen eine deutliche Abwärtskorrektur bei der Ölnachfrage. So haben bereits die OPEC und die IEA ihre Nachfrageprognosen gesenkt. Zudem bestehe die Gefahr, dass Chinas Regierung aufgrund des Festhaltens an der Null-Covid-Politik wiederholt zu weitreichenden Lockdown-Maßnahmen gezwungen sein wird.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 92,17 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Freitag war der Preis bei 92,09 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Dienstagvormittag etwas tiefer. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London für 1.646,00 Dollar gehandelt - ein Abschlag von 0,35 Prozent.

spa/ger