Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis bei 92,59 Dollar

Die Ölpreise haben sich am Mittwochvormittag in der Nähe des am Vortag markierten Zehn-Monats-Hochs gezeigt. Das Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr um 0,75 Prozent mehr bei 92,59 US-Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich mit plus 0,67 Prozent auf 88,85 Dollar das Barrel.

Schon seit einigen Tagen markieren die Ölpreise immer neue Höchststände seit vergangenem November. Hintergrund ist das knappe Angebot großer Förderländer. Saudi-Arabien und Russland halten seit längerem ihre Lieferungen knapp. Offizielle Linie ist, den Markt damit im Gleichgewicht zu halten. Neue Zahlen des Ölkartells OPEC nähren daran aber Zweifel.

Am Vortag hatte die OPEC bekannt gegeben, für das vierte Quartal ein Angebotsdefizit von täglich mehr als drei Millionen Barrel zu erwarten. Es wäre das größte Defizit seit mindestens einem Jahrzehnt. Die US-Regierungsinstitution EIA rechnet bisher mit einem deutlich geringeren Defizit. An diesem Mittwoch will die Internationale Energieagentur neue Zahlen veröffentlichen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Dienstag mit 94,09 Dollar festgelegt, nach 93,12 Dollar am Montag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis hat am Mittwochvormittag leicht verloren. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London um 1.912,43 US-Dollar gehandelt, das entspricht einem geringen Verlust von 0,02 Prozent.

mha/ste