Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis bei 92,6 Dollar

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag etwas höher notiert. Der Preis für die Nordseesorte Brent lag gegen 11.15 Uhr bei 92,59 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) und damit 0,52 Prozent über dem Vortagesschlusskurs. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,34 Prozent auf 85,72 Dollar.

Am Vortag war der Brent-Preis vorübergehend unter die 90-Dollar-Marke gefallen. Marktbeobachter sehen die Ölpreise weiter von Zins- und Rezessionssorgen belastet. Die Nachfrage nach Öl, Benzin und Diesel dürfte sich vor diesem Hintergrund eher schwach entwickeln.

Das Angebot an Rohöl bleibt auf der anderen Seite knapp, was den Rückgang der Ölpreise begrenzt. Hauptgrund für das knappe Angebot ist der Ukraine-Krieg, der viele westliche Staaten zu einer Abkehr von russischem Erdöl veranlasst hat. Am Montag hatte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) die Auffassung vertreten, dass ein Ersatz russischer Öllieferungen aufgrund des hohen Marktanteils Russlands ein schwieriges Unterfangen sei.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 95,20 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Freitag war der Preis bei 95,70 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis gab am Dienstagvormittag etwas nach. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.669,24 Dollar, was einem Abschlag von 0,39 Prozent zum Vortag entspricht.

Analyst Ricardo Evangelista vom Broker AcitvTrades verweist dabei auf den starken Dollar, der derzeit die Edelmetallpreise belasten würde. Somit bleiben auch am Goldmarkt die Augen auf den anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed gerichtet. Denn eine unerwartet starke Zinsanhebung würde dem Dollar weiter den Rücken stärken und den Goldpreis weiter unter Druck setzen.

