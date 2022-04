Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis deutlich gefallen

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag merklich nachgelassen. Die Freigabe von US-Reserven sorgte für Abgabedruck. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete zuletzt 104,97 US-Dollar, was einem Abschlag von 2,72 Prozent entspricht. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verlor 0,95 Prozent an Wert bei 99,95 Dollar.

Der Preisrückgang dürfte vor allem auf die Ankündigung des US-Präsidenten Biden zurückgehen, zwischen Mai und Oktober 180 Mio. Barrel aus den strategischen Ölreserven freizugeben. Das entspricht rund 1 Mio. Barrel am Tag. "Heute treffen sich die Mitgliedsländer der Internationalen Energieagentur, um über eine koordinierte Freigabe von Notfallreserven zu entscheiden", fügt Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank an. "Es ist also wahrscheinlich, dass zu den freigegebenen Mengen in den USA noch weitere hinzukommen." Die akute Angebotsknappheit am Ölmarkt sei dadurch gelindert.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 107,74 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Mittwoch war der Preis noch bei 110,46 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis notierte zuletzt knapp unter dem Vortageswert. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) 1.935,21 Dollar, ein knappes Minus von 0,08 Prozent.

