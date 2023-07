Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis erhöht bei 79,47 Dollar

Die Ölpreise zeigen sich am Mittwochvormittag leicht steigend. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete zuletzt 79,47 Dollar, ein Plus von 0,23 Prozent zum Vortageskurs. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) hielt 0,14 Prozent im Plus bei 74,91 Dollar.

Auftrieb erhalten die Erdölpreise seit einigen Tagen von der Aussicht auf ein geringeres Angebot. Die beiden großen Förderländer Saudi-Arabien und Russland haben für August entsprechende Schritte angekündigt. Viele Rohstoffexperten rechnen für die zweite Jahreshälfte mit einer angespannten Angebotssituation auf dem Rohölmarkt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Dienstag mit 79,67 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Zum Wochenstart hatte ein Barrel noch 79,09 US-Dollar gekostet. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis legte wieder leicht zu. Die Feinunze (31,10 Gramm) hielt in London zuletzt mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 1.935,32 Dollar.

fpr/ste