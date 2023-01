Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis erholte sich

Die Ölpreise haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Sie erholen sich damit von den deutlichen Abgaben der vergangenen Tage. Gegen 11.10 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 79,56 Dollar und somit 1,96 Prozent mehr als am Vorabend. Auch die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 1,87 Prozent auf 74,68 Zähler.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung am Ölmarkt. Zu Beginn des neuen Jahres waren die Notierungen noch stark gefallen. Der Preis für Nordsee-Öl sank in den vergangenen beiden Handelstagen um etwa sechs Dollar. Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus China und die starke Corona-Welle in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hatten Nachfragesorgen am Ölmarkt geschürt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 76,90 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab dagegen etwas nach. In London wurde die Feinunze (31,10 Gramm) für 1.847,45 Dollar mit einem Abschlag von 0,39 Prozent gehandelt.

