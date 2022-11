Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis etwas fester

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag nach schwächerem Beginn leicht ins Plus gedreht. Gegen 10.30 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 85,08 US-Dollar. Das waren 0,5 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls um 0,5 Prozent auf 77,86 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf die freundliche Stimmung an den internationalen Aktienmärkten sowie den etwas schwächeren US-Dollar. Nach positiven Vorgaben von der Wall Street zeigten sich auch die Märkte in Asien und Europa heute Vormittag überwiegend mit Zugewinnen. Die Wall Street bleibt heute allerdings feiertagsbedingt geschlossen.

Belastet werden die Rohölpreise hingegen seit einiger Zeit durch die angespannte Corona-Lage in China. Steigende Infektionszahlen und neue Todesfälle haben zu scharfen Gegenmaßnahmen der politischen Führung geführt, die die Wirtschaft und die Energienachfrage belasten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 85,19 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag war der Preis bei 86,20 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat am Donnerstagvormittag leicht höher notiert. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.757,89 Dollar und damit 0,3 Prozent mehr als zum Vortagesschluss.

ger/ste