Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis etwas gefallen

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag ihre jüngste Talfahrt in einem langsameren Tempo fortgesetzt. Zuletzt hatten steigenden Corona-Infektionszahlen in China die Rohölnotierungen belastet. Marktbeobachter sprachen insgesamt von einem vergleichsweise geringen Handelsvolumen kurz vor dem Jahresende.

Die Nordsee-Sorte Brent büßte um 10.30 Uhr 0,2 Prozent an Wert ein auf 83,49 US-Dollar das Barrel (159 Liter). Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurde zuletzt zu einem Preis von 78,34 Dollar pro Fass gehandelt - mit einem Abschlag zum Vortag von 0,3 Prozent.

Der Preis von Gold bewegte sich kaum von der Stelle. Das Edelmetall kostete in London 1.815,64 Dollar je Feinunze (31,10 Gramm). Das entsprach in etwa dem Vortagesschlusskurs.

sto/ste