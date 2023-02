Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis etwas höher

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen elf Uhr 80,62 US-Dollar. Das waren 0,44 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigerte sich leicht um 0,25 Prozent auf 74,16 Dollar.

Am Ölmarkt wurden die Notierungen zuletzt von der Aussicht belastet, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihren Kampf gegen die Inflation intensiver fortsetzen könnte als bisher erwartet. Dies würde die weltgrößte Volkswirtschaft belasten und könnte die Nachfrage nach Öl eindämmen.

Im weiteren Verlauf sollte die Bekanntgabe der offiziellen US-Öllagerbestände in den Fokus rücken. Am Nachmittag wird die US-Regierung ihre wöchentlichen Lagerdaten veröffentlichen. Die Zahlen kommen feiertagsbedingt einen Tag später als normal. Am Mittwochabend hatte der Verband American Petroleum Institute (API) einen deutlichen Anstieg der landesweiten Bestände um fast zehn Millionen Barrel mitgeteilt. Höhere Lagerdaten könnten eine rückläufige Ölnachfrage signalisieren und belasten üblicherweise die Rohölnotierungen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 80,52 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Dienstag war der Preis noch bei 81,94 Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Preis von Gold zeigte sich am Vormittag gut behauptet. Die Feinunze (31,10 Gramm) des Edelmetalls wurde in London mit 1.826,10 Dollar gehandelt - das entsprach einem kleinen Plus von 0,05 Prozent zum Vortag.

ste/ger