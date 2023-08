Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis etwas höher

Die Ölpreise haben sich am Mittwochvormittag etwas höher gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr 86,47 Dollar und damit 0,6 Prozent mehr als am Vortag. Ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich ebenfalls um 0,6 Prozent auf 82,88 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf eine positive Stimmung an den Finanzmärkten welche auch die Ölpreise unterstützt. Negative Konjunkturnachrichten wirkten sich kaum merkbar auf die Rohölnotierungen aus. In der Früh war bekannt geworden, dass in China die Verbraucherpreise im Juli gesunken waren. Experten führen den Preisverfall in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt unter anderem auf die anhaltend schwache Konsumnachfrage und Probleme am Immobilienmarkt zurück. Zuletzt hatten mehrfach schwache Konjunkturdaten aus China die Ölpreise belastet.

Im weiteren Verlauf könnte die Veröffentlichung der offiziellen US-Öllagerdaten in den Fokus rücken. Die Entwicklung der Ölreserven des weltgrößten Ölverbrauchers gelten als Indikator der Ölnachfrage und wirken oft ölpreisbewegend.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Dienstag mit 87,61 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Montag hatte ein Barrel noch 88,25 US-Dollar gekostet. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Mittwoch etwas höher. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London mit einem Plus von 0,14 Prozent bei 1.928,38 Dollar gehandelt.

