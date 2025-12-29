29.12.2025 11:08:00

Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis etwas höher

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Sie haben sich damit ein Stück weit von jüngsten deutlichen Verlusten erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete 61,84 US-Dollar, was ein Plus von 1,8 Prozent gegenüber Freitag bedeutet. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,9 Prozent auf 57,98 Dollar.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist etwas gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 62,00 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 0,14 US-Dollar weniger als am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab am Montag nach. Eine Feinunze (31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.479,3 Dollar und damit 1,3 Prozent weniger als am Freitag.

Der Silberpreis startete in den Montag weiter in Rekordlaune, gab aber im Verlauf des Vormittags wieder nach. Der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) lag zuletzt mit einem Minus von 3,1 Prozent bei 75,63 US-Dollar. In der Spitze war die Notierung in der vergangenen Nacht bis auf 84,01 Dollar geklettert.

moe/ger

