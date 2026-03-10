10.03.2026 11:47:00

Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis etwas höher bei 87,62 Dollar

Die Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende im Nahen Osten beruhigen die Ölpreise. Nachdem die Notierung für die Sorte Brent zu Beginn der Woche wegen des Iran-Kriegs zeitweise bis auf knapp 120 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Sommer 2022 gestiegen war, bewegen sich die Preise wieder auf geordneten Bahnen. Am Dienstagvormittag notierte ein Barrel (159 Liter) Brent bei 87,62 Dollar und damit etwas höher als zum Vortagesschluss (86,12 Dollar).

Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April stieg um 4,04 Prozent auf 82,22 Dollar. Angeregt wird der Preis von Donald Trumps Ankündigung, den Krieg mit dem Iran schnell beenden zu wollen. Insidern zufolge erwägt Trump zudem Maßnahmen zur Marktberuhigung. Dazu könnten eine Lockerung der Ölsanktionen gegen Russland sowie die Freigabe strategischer Reserven gehören.

Marktteilnehmer warnen allerdings vor zu viel Optimismus. "Es bleibt abzuwarten, wie der Iran auf die Ankündigungen von US-Präsident Trump reagieren wird", so Analystin Christina Henke vom Broker IG Markets. "Kommt es zu weiteren Angriffen auf die Ölinfrastruktur der Golfstaaten oder zu einem Einlenken Teherans. Im erst genannten Szenario könnte sich der Konflikt ungewollt verlängern."

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist weiter gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 115,54 US-Dollar je Barrel (159 Liter), nach 96,33 Dollar am Freitag. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis konnte wieder etwas zulegen. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 5.164,72 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,53 Prozent mehr als am Montagabend.

moe/ger

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:14 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf baldiges Kriegsende: US-Börsen mit leichtem Plus -- ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen