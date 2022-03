Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis etwas leichter

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag etwas leichter notiert, obwohl US-Präsident Joe Biden am Vortag ein Verbot für den Import von Rohöl, Ölprodukten, Flüssiggas (LNG) und Kohle aus Russland verkündet hatte. Gegen 11 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 127,63 US-Dollar und damit 0,3 Prozent weniger als am Vortag. Für ein Barrel der Sorte West Texas Intermediate (WTI) ging es um deutlichere 2,5 Prozent auf 122,23 Dollar hinab.

"Der Schritt der USA erfolgt zunächst einseitig ohne die Mitwirkung der Europäer, wobei sich Großbritannien inzwischen angeschlossen hat und seine Ölimporte aus Russland bis zum Jahresende einstellen will", fassten die Experten der Commerzbank die Lage zusammen. "Da die USA keine Sekundärsanktionen verhängt haben, die auch andere Länder dazu zwingen, ihre Ölimporte aus Russland einzustellen, sollten diese Mengen aus Marktsicht eigentlich noch verkraftbar sein."

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 127,93 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Mittwoch mitteilte. Am Montag hatte der Preis noch bei 126,51 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis kam zuletzt ebenfalls etwas zurück, notierte allerdings weiterhin über der Marke von 2.000 US-Dollar. Zuletzt kostete die Feinunze (31,10 Gramm) in London 2.021,70 Dollar (nach 2.043,72 Dollar am Dienstag).

"Grund für den Preisanstieg sind unseres Erachtens neuerliche Inflations- und Wirtschaftssorgen, da die USA ein Importverbot für russische Energieträger verhängt haben", erklärte der Commerzbank-Analyst Daniel Briesemann den weiterhin hohen Preis des Edelmetalls. "Viele Marktteilnehmer befürchten offenbar, dass dadurch die Energiepreise noch weiter steigen werden, was zum einen die Inflation befeuert und zum anderen auf der Wirtschaft lastet."

sto/ste