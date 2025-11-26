Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis etwas schwächer

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nach dem jüngsten Rutsch auf Einmonatstiefs erneut schwächer gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Jänner kostete zuletzt 62,25 US-Dollar und damit 0,62 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 0,57 Prozent auf 57,78 Dollar.

Unverändert richten sich die Blicke auf Bemühungen, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Die USA machen in den Gesprächen über ein Kriegsende weiter Druck und streben rasche Fortschritte an. Es gebe nur noch wenige strittige Punkte, schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Sollte es tatsächlich zu einer Einigung kommen, könnten womöglich auch Sanktionen gegen die russische Ölindustrie wegfallen. Dann könnte wieder mehr russisches Öl auf den Weltmarkt kommen.

Allein seit Mitte Juni ist der Ölpreis um gut ein Fünftel gesunken, auch weil die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und ihre Verbündeten die Fördermengen erhöhten. Auch Staaten außerhalb der Gruppe fördern mehr. Die Internationale Energieagentur prognostizierte daher jüngst, dass das weltweite Rohölangebot im nächsten Jahr die Nachfrage übersteigen wird.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 63,43 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 29 Cent mehr als am Vortag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis hat sich am Mittwochvormittag etwas höher präsentiert. Eine Feinunze (31,1 Gramm) kostete gegen 11.25 Uhr 4.161,79 US-Dollar und damit 0,72 Prozent mehr als am Vorabend.

ste/ger