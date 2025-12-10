Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis etwas tiefer

Die Ölpreise haben am Mittwoch die Verluste seit Beginn der Woche etwas ausgeweitet. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar fiel um 0,18 Prozent auf 62,01 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Jänner gab um 0,27 Prozent auf 58,29 Dollar ab.

Marktbeobachter verwiesen auf eine abwartende Stimmung an den Finanzmärkten im Vorfeld der am Abend anstehenden Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung. Wenig gestützt wurden die Ölnotierungen durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 4,8 Millionen Barrel verzeichnet hatte. Sinkende Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt stützen in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zu den Lagerbeständen erwartet, die für neue Impulse sorgen könnten.

In den ersten beiden Handelstagen der Woche war die Sorge vor einem zu hohen Angebot an Rohöl auf dem Weltmarkt wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Die Ölpreise wurden am Dienstagabend zeitweise etwa zwei Dollar je Barrel tiefer gehandelt als am Freitag.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist deutlich gesunken. Wie das OPEC-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 62,39 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 1,47 Dollar weniger als am Montag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab am Mittwochvormittag klar nach. Eine Feinunze (31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.192,94 Dollar und damit 0,46 Prozent weniger als am Vorabend.

