|
10.12.2025 11:32:00
Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis etwas tiefer
Marktbeobachter verwiesen auf eine abwartende Stimmung an den Finanzmärkten im Vorfeld der am Abend anstehenden Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung. Wenig gestützt wurden die Ölnotierungen durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 4,8 Millionen Barrel verzeichnet hatte. Sinkende Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt stützen in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zu den Lagerbeständen erwartet, die für neue Impulse sorgen könnten.
In den ersten beiden Handelstagen der Woche war die Sorge vor einem zu hohen Angebot an Rohöl auf dem Weltmarkt wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Die Ölpreise wurden am Dienstagabend zeitweise etwa zwei Dollar je Barrel tiefer gehandelt als am Freitag.
Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist deutlich gesunken. Wie das OPEC-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 62,39 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 1,47 Dollar weniger als am Montag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.
Der Goldpreis gab am Mittwochvormittag klar nach. Eine Feinunze (31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.192,94 Dollar und damit 0,46 Prozent weniger als am Vorabend.
ste/moe
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: US-Börsen schließen mit Gewinnen -- ATX schließt stabil -- DAX zum Handelsende etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück. Der deutsche Leitindex präsentierte sich etwas schwächer. Die US-Börsen legten am Mittwoch zu. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.