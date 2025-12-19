|
19.12.2025 11:18:00
Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis etwas tiefer
Bisher haben die Ölpreise in diesem Jahr um rund ein Fünftel nachgegeben. Der dominierende Faktor am Ölmarkt sei derzeit definitiv der Fokus auf ein strukturelles Überangebot, meint etwa Haris Khurshid, Chief Investment Officer bei Karobaar Capital LP in Chicago. Die sich einstellende Grundüberzeugung, dass der Markt mit einer Ölschwemme konfrontiert sei, lasse geopolitische Themen und Risiken wie den Ukrainekrieg oder Venezuela in den Hintergrund treten.
Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 60,06 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 50 Cent mehr als am Vortag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.
Der Goldpreis zeigte sich am Freitagvormittag etwas tiefer. Eine Feinunze (31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.331,24 Dollar und damit 0,09 Prozent weniger als am Donnerstagabend.
