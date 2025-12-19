19.12.2025 11:18:00

Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis etwas tiefer

Die Ölpreise sind am Freitag wieder abgetaucht. Somit ist die jüngste Unterstützung durch die Eskalation im Konflikt zwischen den USA und Venezuela wieder abgeflaut. Aktuell laufen die Öl-Notierungen auf ihren zweiten Wochenverlust in Folge zu. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel im frühen Handel um 0,10 Prozent auf 59,36 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostete 55,85 Dollar und damit 0,23 Prozent weniger.

Bisher haben die Ölpreise in diesem Jahr um rund ein Fünftel nachgegeben. Der dominierende Faktor am Ölmarkt sei derzeit definitiv der Fokus auf ein strukturelles Überangebot, meint etwa Haris Khurshid, Chief Investment Officer bei Karobaar Capital LP in Chicago. Die sich einstellende Grundüberzeugung, dass der Markt mit einer Ölschwemme konfrontiert sei, lasse geopolitische Themen und Risiken wie den Ukrainekrieg oder Venezuela in den Hintergrund treten.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 60,06 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 50 Cent mehr als am Vortag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Freitagvormittag etwas tiefer. Eine Feinunze (31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.331,24 Dollar und damit 0,09 Prozent weniger als am Donnerstagabend.

rst/lof

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

