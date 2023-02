Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis fällt

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Vormittag 81,67 US-Dollar. Das waren 0,92 Prozent weniger als am Vortag. Auch der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1,32 Prozent auf 75,22 Dollar.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Dienstag mit 81,94 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Montag war der Preis noch bei 82,02 Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Im Tagesverlauf rückt die Geldpolitik in den Fokus. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Es werden Hinweise auf den künftigen Kurs erwartet. Auf dem Ölmarkt hat zuletzt die Aussicht belastet, dass die Federal Reserve ihren Kampf gegen die Inflation intensiver fortsetzen könnte als bisher erwartet. Hintergrund sind die bis jetzt stabile Wirtschaftslage und die zuletzt nur moderat rückläufige Inflation.

Steigende Leitzinsen sind zwar ein wirksames Mittel gegen hohe Teuerungsraten, verlangsamen aber auch das Wirtschaftswachstum. Darunter leidet in aller Regel auch die Energienachfrage.

Der Preis von Gold gab am Vormittag nach. Die Feinunze (31,10 Gramm) des Edelmetalls wurde in London mit 1.833,80 Dollar gehandelt - das entsprach einem kleinen Minus von 0,08 Prozent zum Vortag.

