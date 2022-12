Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis fällt auf 75,57 Dollar je Fass

Die Ölpreise haben am Montagvormittag nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete zuletzt 75,57 US-Dollar. Das ist ein Minus von 1,8 Prozent zum Vortagesschluss. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um ebenfalls 1,8 Prozent auf 70,61 Dollar das Fass.

Die Erdölpreise haben schon in der vergangenen Wochen deutlich nachgegeben. Hintergrund sind vor allem die trüben Aussichten für die globale Konjunktur, was vorrangig an den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs liegt.

Für etwas Optimismus hat zuletzt zwar China gesorgt, indem die Volksrepublik von ihrer strikten Corona-Politik abweicht. Allerdings mehren sich am Markt Stimmen, die vor größeren Infektionswellen und entsprechend negativen Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft warnen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 74,78 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Donnerstag war der Preis bei 75,30 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich knapp gehalten. Der Preis für das Edelmetall fiel in London um 0,2 Prozent auf 1.791,73 Dollar die Feinunze (31,10 Gramm).

