Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis fällt auf 77,11 US-Dollar

Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gefallen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im August ging im Vergleich zum Vortag um 0,9 Prozent auf 77,11 US-Dollar zurück. Damit notierte die Sorte nur noch knapp über dem tiefsten Stand seit Anfang März, der in der vergangenen Woche bei 76,54 Dollar erreicht worden war. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,5 Prozent auf 72,78 Dollar.

Auslöser für den jüngsten Preisrückgang am Ölmarkt sind Verhandlungen über ein Ende des Iran-Kriegs, nachdem sich die USA und der Iran zuvor in einem Rahmenabkommen auf eine Waffenruhe verständigen konnten.

Zuletzt hatten beide Länder von Fortschritten bei den Verhandlungen für ein Kriegsende gesprochen. Allerdings stehe bei den Verhandlungen noch ein langer Weg bevor, sagte die Rohstoffhändlerin Rebecca Babin vom kanadischen Vermögensverwalter CIBC Private Wealth. Ihrer Einschätzung nach könnte es sein, dass der Markt bereits einen Überschuss an Rohöl einpreise, noch bevor dieser tatsächlich eintritt.

Andere Experten gehen davon aus, dass es infolge der Gespräche zwischen den USA und dem Iran zu stärkeren Preisschwankungen am Markt kommen kann, je nach Verhandlungsstand. Besonders empfindlich reagieren die Notierungen auf Nachrichten, die die Straße von Hormuz betreffen. Die Meerenge soll nach der bisher getroffenen Rahmenvereinbarungen für Handelsschiffe vorerst befahrbar sein.

Jüngste von der Nachrichtenagentur Bloomberg ausgewertete Schifffahrtsdaten belegen, dass am Wochenende Millionen Barrel Öl durch die Meerenge transportiert wurden. Die Meerenge ist eine für die Weltwirtschaft bedeutende Route für die Lieferung von Rohöl aus den Förderstaaten am Persischen Golf. Die Blockade der Straße von Hormus infolge des Iran-Kriegs hatte den Ölpreis im März zeitweise über 120 Dollar je Barrel getrieben.

Auch der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat am Dienstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 81,59 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Freitag hatte der Preis 83,16 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab am Dienstag wieder nach. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) mit 4.111,14 US-Dollar gehandelt, das ist 1,92 Prozent weniger als am Montag.

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