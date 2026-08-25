25.08.2026 12:37:00

Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis fällt auf 89,54 Dollar

Die Ölpreise fallen am Dienstag weiter. Am Markt zeigte sich eine Gegenbewegung, nachdem die Ölpreise in der Vorwoche stark gestiegen waren. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde bei 89,54 US-Dollar gehandelt und kostete damit um 2,5 Prozent weniger als am Montag. Der Preis für die US-Ölsorte WTI fiel um 3,1 Prozent auf 82,32 Dollar je Fass.

Am Ölmarkt bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten das bestimmende Thema. Die Aussicht, dass der Transportweg für Öllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Straße von Hormuz weiter blockiert bleibt, hatte die Ölpreise in der vergangenen Woche deutlich steigen lassen. Seit Beginn des Jahres hat sich der Rohstoff etwa 50 Prozent verteuert.

Der Goldpreis gab etwas nach. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.641,12 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,2 Prozent weniger als am Montag.

moe/ger

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